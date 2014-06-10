Боевики вывезли с завода в Донецке дорогой военный комплекс радиоэлектронной борьбы «Мандат»

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщили сотрудники завода «Топаз», ставшие очевидцами происходящего.

По их словам, 9 июня с территории предприятия террористы вывезли автобус, на котором возили работников предприятия, автомобиль директора и все машины, в том числе изделия оборонной промышленности.

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«Все, что было на колесах — все вывезли. Вывезли изделия, на которых стоит высокоточная электроника, вывезли военную установку радиолокационного подавления «Мандат». На территории «Топаза» теперь ничего нет», - сказали собеседники агентства. При этом они добавили, что стоимость комплекса «Мандат», состоящего из 6-ти машин, очень высока: «Цена его – как несколько военных установок «Кольчуга».

По словам сотрудников завода, данный военный комплекс производился, собирался на «Топазе», хотя разработчиком была Россия.

Комплекс «Мандат» находился на территории завода, была договоренность его продажи в Украине. В то же время, сообщили сотрудники завода, «военные установки «Кольчуга» были вывезены в Киев еще в апреле».

По словам работников «Топаза», «Кольчуги» «были вывезены в Киев с большим трудом, буквально пришлось прорываться сквозь блокпосты еще в апреле, хотя деньги «Топазу» перечислены еще не были».

По мнению собеседников УНИАН, «Мандат» тоже надо было вывозить, потому что «это такое военное изделие, от продажи которого весь завод на вырученные деньги мог бы жить несколько лет».

Как сообщал УНИАН, 9 июня руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук сообщил, что группа террористов в составе до 20 человек, вооруженных автоматическим оружием, пытается вывезти специальную и автотехнику с территории донецкого завода «Топаз».

«В частности, боевики готовят к вывозу несколько (по предварительным данным – 7 единиц) комплексов радиоэлектронной борьбы типа «Мандат». По словам террористов – «для отправки в Россию»», - пишет руководитель "Информационного сопротивления".

Также Тымчук отметил, что боевики заявили об «экспроприации» 4 автомобилей «КрАЗ», предназначенных для перевозки людей, и 1 микроавтобуса «Мерседес», принадлежащих предприятию.

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По данным портала «Военное обозрение», Комплекс помех средствам радиосвязи (РЭБ) "Мандат-Б1Э" предназначен для подавления наземных каналов связи с фиксированными рабочими частотами любых видов модуляции и со скачкообразно изменяющимися частотами в диапазонах КВ и УКВ посредством постановки прицельных по частоте и времени, а также заградительных радиопомех.

Комплекс помех является современным эффективным средством, позволяющим решать задачи как радиоразведки, так и радиоэлектронной борьбы. В контролируемом районе во всем диапазоне частот обеспечивается одновременное эффективное подавление до 80 линий радиосвязи с ФРЧ или до 6 сетей с ППРЧ в зоне 60 км по глубине и 90 км по фронту.