Террористы вывезли с завода в Краматорске инженерные машины разграждения - СМИ

Сегодня, 14 мая, в социальных сетях Краматорска появилась информация о том, что террористы снова посетили Новокраматорский машиностроительный завод, сообщает краматорский сайт Общежитие.

Издание пишет, что с территории были вывезены одна или две инженерные машины разграждения (ИМР), которые НКМЗ производил ранее для нужд оборонной промышленности.

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Как сообщал УНИАН, ранее, 26 апреля, вооруженные сепаратисты потребовали у администрации Новокраматорского машиностроительного завода два специальных автомобиля, предназначенных для расчистки завалов.

«Они потребовали отдать им два специальных автомобиля советского производства, предназначенных для расчистки завалов", - рассказал директор департамента Игорь Низов.

Он также сообщил, что проникшие на территорию завода люди пытались завести данные автомобили. Опасаясь применения огнестрельного оружия, сотрудники предприятия сопротивления не оказывали.