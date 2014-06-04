Боевики захватили воинскую частью в Луганске, силовиков построили на плацу - СМИ
03:35, 04 июня 2014Политика
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Боевики установили контроль над воинской частью внутренних войск, которая дислоцируется в Луганске, военнослужащие сдались и сейчас построены на плацу
Террористы захватили воинскую частью в Луганске / REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости в среду один из боевиков.
"Все военные сдались. В настоящее время их построили на плацу и решают, что с ними делать дальше", — рассказал собеседник агентства.
По его данным, среди боевиков довольно много получивших ранения. Есть ли погибшие, он не уточнил.
Как сообщалось, вечером 3 июня, более 300 вооруженных преступников, окружили милицейский полк патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Луганске.
По состоянию на 00:35 - бой в Луганске продолжался.
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