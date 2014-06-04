Боевики захватили воинскую частью в Луганске, силовиков построили на плацу - СМИ

Об этом сообщил РИА Новости в среду один из боевиков.

"Все военные сдались. В настоящее время их построили на плацу и решают, что с ними делать дальше", — рассказал собеседник агентства.

По его данным, среди боевиков довольно много получивших ранения. Есть ли погибшие, он не уточнил.

Как сообщалось, вечером 3 июня, более 300 вооруженных преступников, окружили милицейский полк патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Луганске.

По состоянию на 00:35 - бой в Луганске продолжался.