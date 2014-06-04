В Луганске продолжается бой, среди боевиков есть убитые и раненые

Как сообщалось, вечером 3 июня, более 300 вооруженных преступников, окружили милицейский полк патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Луганске , передает пресс-служба Нацгвардии.

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После непродолжительных переговоров и отказа правоохранителей на ультиматум террористов сложить оружие, преступники открыли огонь в сторону военнослужащих из жилых домов жителей, которые расположены поблизости части.

Обстрел ведется из тяжелого оружия: автоматов, минометов, пулеметов и гранатометов. Снайперы, которые также расположились на крышах домов, ведут обстрел части из снайперских винтовок.

По состоянию на 00:35 4 июня бой продолжается, военнослужащие продолжают оказывать сопротивление террористам и защищают воинскую часть от захвата. От активных огневых ударов преступников загорелся автомобильный парк воинской части, возник пожар.

По предварительным данным среди нападавших - до десяти человек раненых, несколько - убит. Есть раненые и среди военнослужащих.

В воинской части направлены бригады скорой медицинской помощи.