"ЛНР" опровергла свое объединение с "ДНР" в "Новороссию"

Об этом заявил "премьер-министр" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Василий Никитин журналистам в воскресенье в Луганске, передает РИА Новости.

"Ни о какой Новороссии вчера в Донецке соглашений не было заключено", - сказал Никитин. "Было заключено соглашение о создании союза народных республик. Две независимые республики", - пояснил он.

Он добавил, что целью этого союза является сотрудничество, например, в экономической, военной сферах.

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Управляться этот союз должен специальным советом, в который войдут по три представителя каждой "республики".

Ранее сообщалось, что в субботу в Донецке Донецкая и Луганская "народные республики"подписали договор об объединении в составе "единого государства "Новороссия".