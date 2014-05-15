ЦИК подтвердила, что возобновила Оробец кандидатом в мэры Киева и в Киевсовет

Центральная избирательная комиссия на своем заседании отменила постановление Киевской городской избирательной комиссии о снятия с регистрации кандидатов на должность Киевского городского головы и кандидатов в депутаты Киевсовета Ивана Салия и Леси Оробец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК.

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“ЦИК отменила постановление Киевской городской избирательной комиссии от 13 мая об отмене решений о регистрации кандидата на должность Киевского городского головы и кандидата в депутаты Киевсовета на внеочередных выборах 25 мая 2014 года Ивана Салия и Леси Оробец”, - проинформировали в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что ЦИК предупредила Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию о необходимости неукоснительного соблюдения требований закона «О выборах депутатов АР Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Как отметили в пресс-службе, перед принятием соответствующего решения о предупреждении, обсуждался вопрос досрочного прекращения полномочий всего состава Киевской городской избирательной комиссии, но в связи с быстротечностью избирательного процесса, а также с необходимостью неукоснительного соблюдения избирательных прав граждан, ЦИК все-таки решила предупредить КГТИК, поскольку в случае досрочного прекращения ее полномочий, она бы некоторое время не работала.

Как сообщал УНИАН, ранее Оробец заявила, что ЦИК восстановила ее как кандидата и в мэры, и в депутаты Киевсовета.

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«Мы победили. ЦИК единогласно восстановила меня как кандидата и в мэры, и в депутаты Киевсовета во главе списка партии "Нове життя"», - написала Оробец на своей странице в «Фейсбук».

Справка УНИАН. Киевская избирательная комиссия 13 мая сняла кандидата на пост мэра Киева Оробец с регистрации в столичные мэры и в депутаты Киевсовета. Теризбирком мотивировал свое решение тем, что закон не разрешает идти в списке партии в Киевсовет и одновременно, как самовыдвиженец, на должность городского головы.

По такой же причине сняли с регистрации и Салия.