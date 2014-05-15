Оробец утверждает, что ЦИК восстановила ее кандидатом в мэры столицы и в Киевсовет

Народный депутат Леся Оробец утверждает, что Центральная избирательная комиссия возобновила ее как кандидата в мэры и в депутаты Киевсовета.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Мы победили. ЦИК единогласно восстановила меня в качестве кандидата и в мэры, и в депутаты Киевсовета во главе списка партии "Новая жизнь"», - сообщила Оробец.

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Как сообщал УНИАН, Киевская избирательная комиссия сняла кандидата на пост мэра Киева Оробец с регистрации в столичные мэры и в депутаты Киевсовета. Теризбирком мотивировал свое решение тем, что закон не позволяет идти в списке партии в Киевсовет и одновременно, как самовыдвиженец, на должность городского головы.

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По той же причине сняли с регистрации и Салия.

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявлял, что ЦИК может рассмотреть вопрос об отмене регистрации кандидатов в мэры Киева Оробец и Салия.