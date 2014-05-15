Государство должно помогать молодым семьям, а не усложнять им жизнь - экс-министр

Для популяризации института семьи необходимо внедрять соответствующие программы, а не урезать социальную поддержку семьям с детьми. Об этом заявила Наталия Королевская 15 мая, в Международный день семьи.

«Как мама двух сыновей я прекрасно знаю, насколько важна для ребенка полноценная семья. Вместе с тем сегодня из-за социально-экономических проблем в стране много семей распадаются, а государство, вместо усиления поддержки молодым семьям, урезает соответствующие программы», - сказала она.

Наталия Королевская напомнила, что с 1 июля этого года будут сокращены выплаты на второго и третьего ребенка на 20 тыс. грн. и 83 тыс. грн. соответственно, а пособия по уходу за детьми до трех лет и вовсе отменяются. Это, по ее мнению, негативно отразится на институте семьи в целом и на желании украинцев обзаводиться большими семьями.

«В непростых условиях украинцы массово откладывают создание семьи. Отмена и сокращение выплат на детей, урезание расходов на строительство детских садиков, приостановка молодежного жилищного кредитования – эти решения правительства отрицательно влияют на институт семьи», - подчеркнула экс-министр социальной политики. Она также акцентировала внимание властей на необходимости государственной поддержки многодетных и малообеспеченных семей.

Напомним, что с целью защиты социальных прав украинцев Наталия Королевская подала обращение в Конституционный Суд. Она потребовала от судей отмены положений закона от 27 марта 2014 года, которые сокращают социальные выплаты, в том числе пособия на детей.