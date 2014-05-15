В Краматорске террористы похитили сотрудника мэрии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщают местные журналисты в социальных сетях со ссылкой на информацию сотрудников горсовета Краматорска.

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«14 мая около 17.40 из своей квартиры было похищено Максима Матюшенко, работника управления соцзащиты города Краматорска. Вооруженные люди, из тех, которые давно в городе, были на двух машинах. Квартиру перевернули, забрали фото и компьютерную технику, мобильные телефоны. Куда увезли - неизвестно. Дети успели скрыться», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МВД Украины в Донецкой области об этом похищении не сообщают.