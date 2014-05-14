В Краматорске боевики похитили главу окружкома и заблокировали работу офиса комиссии - СМИ

18:45, 14 мая 2014
Политика
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Террористы захватили председателя окружной избирательной комиссии.

Террористы похитили главу окружкома в Краматорске / REUTERS

В Краматорске боевики похитили председателя окружной избирательной комиссии №48 Сергея Шандыбу.

Как сообщает сайт "Новости Донбасса", боевики в масках и с оружием вошли в помещение комиссии, прервав заседание, начали выносить оргтехнику и документы. Также боевики взяли в заложники председателя комиссии.

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Отмечается, что Шандыба был избран председателем по квоте кандидата в президенты Василия Куйбиды.

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