В Краматорске боевики похитили главу окружкома и заблокировали работу офиса комиссии - СМИ
18:45, 14 мая 2014Политика
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Террористы захватили председателя окружной избирательной комиссии.
Террористы похитили главу окружкома в Краматорске / REUTERS
В Краматорске боевики похитили председателя окружной избирательной комиссии №48 Сергея Шандыбу.
Как сообщает сайт "Новости Донбасса", боевики в масках и с оружием вошли в помещение комиссии, прервав заседание, начали выносить оргтехнику и документы. Также боевики взяли в заложники председателя комиссии.
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Отмечается, что Шандыба был избран председателем по квоте кандидата в президенты Василия Куйбиды.
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