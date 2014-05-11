Филатов: Батальон "Днепр" не был в Красноармейске

22:48, 11 мая 2014
Политика
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В Красноармейске, где произошла перестрелка, не было батальона МВД "Днепр".

Філатов

Об этом в своем Facebook написал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

"Такого подразделения как батальон "Днепр" Национальной Гвардии НЕ существует. Есть Национальная Гвардия. Есть батальон "Днепр" МВД. Есть территориальная оборона МО", - написал он.

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"Батальон "Днепр" не был в Красноармейске. Он помогает войскам в установке блокпостов. Все. Выводы делайте сами", - добавил он.

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