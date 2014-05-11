Филатов: Батальон "Днепр" не был в Красноармейске
22:48, 11 мая 2014Политика
3 0
В Красноармейске, где произошла перестрелка, не было батальона МВД "Днепр".
Батальон "Днепр" помогает войскам в установке блокпостов
Об этом в своем Facebook написал заместитель председателя Днепропетровской ОГА Борис Филатов.
"Такого подразделения как батальон "Днепр" Национальной Гвардии НЕ существует. Есть Национальная Гвардия. Есть батальон "Днепр" МВД. Есть территориальная оборона МО", - написал он.
Читайте такжеСМИ: В Красноармейске началась стрельба, один человек погиб
"Батальон "Днепр" не был в Красноармейске. Он помогает войскам в установке блокпостов. Все. Выводы делайте сами", - добавил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter