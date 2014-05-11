В Мариуполе стихийно "голосуют" прямо на улице, "бюллетени" - без подписей и печатей

В Мариуполе на псевдореферендуме о независимости «Донецкой народной республики» работает всего 4 "избирательных участка" - по одному на каждый район, и жители "голосуют" прямо на улице.

Об этом сообщает интернет-ресурс "0629".

Издание отмечает, что на «участках» нет кабинок для голосования, но есть опечатанные урны гербом Украины - такие же, как на обычных выборах. Очереди возле участков продолжают расти. Чтобы проголосовать, мариупольцы стоят по три часа.

"Многие занимают очередь не только для себя, но и для своих знакомых. Голосование проводится стихийно - каждый ставит галочку, где ему удобно, не скрывая свой ответ от чужих глаз", - отмечает издание.

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По словам корреспондента 0629, голосование проводится и на улице. Здесь также стоят столы и выдаются бюллетени. Мариупольцы подходят к столику с номером школы, в которой они голосовали на обычных выборах, и отдают «члену комиссии» свой паспорт.

Представитель ДНР записывает все данные (ФИО, адрес, дату рождения) в какой-то список. Он представляет собой бумагу формата А4 с расчерченными на компьютере графами. Житель ставит на листке свою роспись, после чего получает бюллетень. Бюллетени также распечатаны на компьютере, без подписей и печатей. В них всего один вопрос: «Поддерживаете ли вы суверенную Донецкую республику?» Вариантов ответов два - да или нет. Голосование происходит прямо на месте - за столиком, где выдаются бюллетени. После этого жители бросают бюллетень в урну для голосования. Она опечатана скотчем и листком, на котором стоит неизвестная подпись.