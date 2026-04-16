Имущество вне декларации: активы семьи заместителя главы Ивано-Франковской ОГА Ильчишина записывают на мать и сожительницу без подтвержденных доходов

Имущественное положение семьи заместителя председателя Ивано-Франковской ОГА Виталия Ильчишина свидетельствует о признаках перевода активов на связанных лиц при отсутствии у них подтвержденных источников дохода. Об этом говорит анализ деклараций, государственных реестров и финансовых показателей, который выявляет разрыв между задекларированными активами и реальными возможностями их формирования.

Речь идет прежде всего о матери чиновника – пенсионерке, которая в 2023–2024 годах резко увеличила объем недвижимости. За короткий период на ее имя был оформлен земельный участок, квартира в Ивано-Франковске ориентировочной стоимостью около $120 тыс. и жилой дом площадью 324 кв. м. В то же время ее официальные доходы как руководителя благотворительной организации в течение 2019–2023 годов в разы меньше и не позволяют объяснить такие приобретения даже теоретически.

"Да, она возглавляла благотворительную организацию "БФ "Турбота+"", финансовые показатели которой составляли 301 тыс. грн в 2020 году, 361,6 тыс. грн в 2022 году и 539,4 тыс. грн в 2023 году. С учетом законодательного ограничения административных расходов благотворительных организаций на уровне до 20%, то есть 240 тыс. грн за три года, потенциальный личный доход руководителя кратно меньше и не может объяснить приобретение квартиры стоимостью более 100 тыс. долларов и строительство или оформление дома площадью 324 кв. м", – отмечают авторы расследования.

Видео дня

Особенностью является и способ оформления активов: дом зарегистрирован как новостройка на основании строительных документов, что позволяет не отражать фактическую стоимость его создания. При этом именно Ильчишин и члены его семьи пользуются этим имуществом, что формирует классическую модель номинального владения, когда формальный владелец отличается от фактического пользователя.

Аналогичная ситуация прослеживается и в отношении гражданской партнерши чиновника – Юлии Хрептик. До 2021 года отсутствуют признаки значительных доходов или бизнес-активности, однако после начала отношений с Ильчишиным она регистрирует ФЛП и уже в 2024–2025 годах декларирует доходы на уровне 2,05 млн грн и 3,89 млн грн соответственно.

Впрочем, даже базовый финансовый анализ ее основного бизнеса – мотошколы – показывает, что такие доходы являются экономически необоснованными. По максимально оптимистичному сценарию годовая выручка не превышает 1,12 млн грн до вычета расходов, что делает задекларированные доходы кратно завышенными по сравнению с потенциальной прибыльностью.

Кроме того, в структуре доходов Хрептик фигурирует подарок в размере более 2 млн грн от матери, которая работает заведующей детским садом в Рогатине и не имеет подтвержденных финансовых возможностей для осуществления таких транзакций. В практике НАПК именно такие механизмы часто используются для легализации средств неизвестного происхождения.

Аналитики YouVontrol также обращают внимание на широкий перечень видов деятельности бизнеса Юлии Хрептик, что может свидетельствовать о признаках фиктивности и использовании компании как инструмента для проведения финансовых операций без реального экономического содержания.

Таким образом, в рамках одной модели формируется системная картина: активы концентрируются на матери и сожительнице чиновника, которые не имеют подтвержденных доходов для их приобретения, тогда как сам Ильчишин формально сохраняет умеренный имущественный профиль в декларации.

Кроме того, сам Ильчишин задекларировал приобретение апартаментов в Полянице по цене, которая в 15–30 раз ниже рыночной, что также указывает на возможное занижение стоимости активов в отчетности.

"В апреле 2023 года чиновник на свое имя приобрел апартаменты площадью 36,2 кв. м в селе Поляница, одном из самых дорогих туристических направлений Ивано-Франковской области, задекларировав их стоимость в 247 427 грн, или примерно 170 долларов США за квадратный метр. Впрочем, ценовая политика на рынке подобной недвижимости значительно выше, чем указанная Ильчишиным. Квадратный метр в Полянице стоит от 2 500 долларов США и может достигать 6 500 долларов.

Эта недвижимость – современный апарт-отель "Zlata Aparthotel" – 712 номер, помещение, скорее всего, расположено на 7-м этаже. Это распространенный в последнее время вид инвестирования в коммерческую недвижимость, когда инвестор после ввода отеля в эксплуатацию начинает получать доходы от сдачи номера. Однако соответствующей статьи в декларации Ильчишина нет, хотя отель введен в эксплуатацию и, по данным платформ, сдает номера по цене от 2100 до 4300 грн в сутки", – отмечается в расследовании.

