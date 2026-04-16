Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Сумской области, - DeepState

Враг продвинулся вблизи двух населенных пунктов в Сумской области. Об этом сообщил украинский мониторинговый аналитический проект DeepState в Telegram.

"Враг продвинулся вблизи Новодмитровки и Степка", – говорится в сообщении.

Ситуация в Сумской области

Как сообщал УНИАН, 14 апреля мониторинговый проект DeepState отмечал, что российские оккупанты продолжают попытки расширить буферную зону вдоль государственной границы в Сумской области. Началом таких продвижений в определенной степени стало село Грабовское, а теперь это продолжается давлением в районе Миропольского, где можно увидеть продвижение противника. Аналитики отмечали, что вновь образованная площадь контроля и инфильтрации врага вдоль границы в Сумской области составляет около 150 кв. км.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что россияне хотят создать буферные зоны для того, чтобы расфокусировать внимание Сил обороны. Это касается и Сумской области. По его словам, логика врага такова, что чем больше для Вооруженных сил Украины будет таких пульсирующих, горячих точек, тем больше Генштаб растянет свое внимание, будет вынужден реагировать, направлять туда дополнительные силы, технику. Ступак добавил, что в Сумской области россияне ищут возможности добиться успеха, но им это не удается.

Вас также могут заинтересовать новости: