'Другой я не могла быть': Lama впервые призналась, что изменяла

Певица откровенно рассказала о болезненном опыте.

Украинская певица Lama (настоящее имя – Наталья Дзенкив) призналась, что изменяла в отношениях.

"Я понимаю, что по-другому это не могло бы быть, потому что в то время моя душа была развита именно на такой период, как тогда был, и была такой, какой я могла быть тогда. Другой я не могла быть. Сейчас я такого бы точно не сделала, потому что к этому времени я прошла все эти этапы, поняла, духовно выросла, и все было бы по-другому", – заявила Lama в интервью проекту "55 за 5".

Также она рассказала, что в ее жизни были отношения с мужчинами-абьюзерами.

Видео дня

"Да у меня только одни абьюзеры и были. Я шучу. В основном нас, девушек, тянет куда? К тиранам, к абьюзерам, чтобы мы прошли какой-то опыт. С "правильными" мужчинами мы не так развиваемся. Если бы у меня не было таких отношений, то я бы и песен не писала. Они "убивают" твою нервную систему, но так воспитывают, что ты потом понимаешь, каким должен быть человек", – сказала певица.

Напомним, 50-летняя певица Lama уже долгое время встречается с мужчиной по имени Роман, который моложе ее на 18 лет. Они познакомились во время отдыха. Сейчас пара живет вместе, но официально оформлять отношения артистка не планирует. В конце прошлого года Lama призналась, почему не выходит замуж за бойфренда.

