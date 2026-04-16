Какая рыба в магазине самая полезная: эксперты посоветовали, что лучше выбрать

Чтобы свести к минимуму риск поступления ртути, кадмия или свинца в организм, лучше всего выбирать мелкую рыбу с более коротким жизненным циклом.

Включение рыбы в ежедневный рацион чрезвычайно важно из-за высокого содержания омега-3, витамина D и йода. Однако залогом полного здоровья является выбор видов с самым низким содержанием тяжелых металлов, в частности, ртути, кадмия, свинца, пишет WP kobieta.

Издание отмечает, что, по мнению экспертов, самой здоровой и безопасной считается атлантическая рыба, которая на фоне других водоемов часто отличается лучшими показателями чистоты и питательной ценности.

"Чтобы минимизировать риск потребления ртути, кадмия или свинца, лучше всего выбирать более мелкие виды рыб с более коротким жизненным циклом, такие как сельдь, шпроты или сардины", – говорится в статье.

Издание объясняет, что благодаря своему жизненному циклу они не накапливают токсины так интенсивно, как крупные особи.

"Хорошим выбором является также белая рыба, в частности треска, минтай и хек, которые являются безопасным источником белка", – добавляет издание.

В то же время в публикации отмечается, что следует быть очень осторожными в отношении крупных хищных рыб, находящихся на вершине пищевой цепи, таких как тунец, меч-рыба или акула, поскольку в их мясе концентрация вредных веществ бывает самой высокой.

Эксперты также не рекомендуют употреблять пангасиуса и телапию, которые обычно происходят из массовых хозяйств в загрязненных регионах Азии и имеют низкую пищевую ценность.

Издание сообщило, что наиболее выгодной стратегией является разнообразие рациона и выбор рыбы из надежных источников, с особым акцентом на рыбу из вод Атлантического океана, что позволяет безопасно пользоваться преимуществами потребления морепродуктов.

В статье содержится предупреждение о том, что наличие тяжелых металлов в мясе рыбы представляет серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку эти вещества способны длительно накапливаться во внутренних органах.

"Одним из самых опасных элементов является ртуть, а именно ее органическая форма, которая обладает сильным нейротоксическим действием и может привести к постоянным повреждениям нервной системы, нарушениям координации и ухудшению когнитивных функций, что особенно критично в случае развития плода и у маленьких детей", – отмечается в публикации.

Кроме того, не менее опасен свинец, который негативно влияет на кровеносную систему и почки, что может способствовать развитию гипертонии, анемии и проблем с концентрацией внимания и памятью.

"В свою очередь, длительное облучение кадмием связано прежде всего с риском поражения почек и ослаблением структуры костей, что приводит к их большей ломкости, а кроме того, этот элемент считается веществом с потенциальным канцерогенным действием", – говорится в статье.

Издание отметило, что все эти тяжелые металлы действуют коварно, поскольку их негативные последствия часто не заметны сразу, а проявляются лишь спустя годы систематического поступления их в организм вместе с загрязненной пищей.

