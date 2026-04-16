Билык умилила своими детскими фото, которые еще никто не видел

Известная украинская певица Ирина Билык показала редкие детские фото из личного архива и поделилась, как, несмотря на сомнения и страхи, всегда стремилась к своим мечтам.

"Когда я начинаю сомневаться в себе, в своих решениях или даже в своих мечтах, я просто напоминаю себе одну вещь: когда-то все, что у меня есть сейчас, тоже было лишь мечтой. Столь же далекой, немного страшной, иногда даже нереальной. Но я шла к ней. Маленькими шагами, с сомнениями, со страхами - но шла", - написала Билык в своем Instagram в подписи к опубликованным кадрам.

На фото же певица как будто "пообщалась" с собой еще ребенком. Ответы и замечания "маленькой" Билык полны оптимизма:

"После концерта я просто без сил, но очень счастлива - Ты собираешь полные залы, и все поют вместе с тобой?".

"Сегодня снова много дел... иногда просто хочу тишины - А ты подумай о том, что много дел - это и есть жизнь".

"Я волнуюсь, что все вокруг обсуждают мою личную жизнь - Но это так прикольно - любить и быть любимой".

"Опять что-то во мне не так... - Я смотрю на тебя, и мне все нравится, ты даже не представляешь, как ты хороша".

