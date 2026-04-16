Разрешение инвесторам строить подстанции сократит сроки подключения новой генерации, – Трохимец

Кабинет министров Украины может существенно сократить время на запуск новых генерирующих мощностей из возобновляемых источников и уменьшить риски отключений, если усовершенствует процесс подключения подстанций и другой инфраструктуры к сети.

Об этом заявляет Александр Трохимец, вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine).

"Из-за значительной зарегулированности и длительных процедур подготовки и согласования процесса закупок для ОСП (Укрэнерго) инвесторы сталкиваются с риском того, что подстанция, которая на 100% строится за средства инвестора, будет построена значительно позже, чем новая электростанция будет готова генерировать электроэнергию", – сказал Трохимец.

По его словам, существующая процедура, которая обязывает только "Укрэнерго" проводить тендеры на строительство подстанции, хотя само строительство осуществляется за счет инвестора, приводит к лишним задержкам в среднем на 6–8 месяцев.

Трохимец считает, что правительство может нивелировать задержки, если позволит инвесторам самостоятельно строить подстанции с подрядчиком, а на уровне "Укрэнерго" останется лишь процесс контроля соблюдения необходимых технических процедур.

"Самый простой способ – это позволить "Укрэнерго" делегировать право заказчика строительства и реконструкции сетей, которые создаются по результатам разработки проектно-сметной документации, заказчику этого подключения", – добавил Трохимец.

"Когда все, от Президента до главы "Укрэнерго", говорят, что Украине нужны инвестиции и новая генерация, процесс подключения к сетям должен быть быстрым, контролируемым и понятным для инвестора", – подчеркнул эксперт.

Как сообщается, 9 апреля первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины анонсировал новый конкурс на строительство 1,3 ГВт генерирующей мощности.

Он отметил, что речь идет о маневренных мощностях, накопителях и новой генерации в точках, где энергосистема испытывает технический дефицит.

Вас также могут заинтересовать новости: