Низкие прайс-кепы уже сократили импорт электроэнергии из ЕС, - Первый энергетический совет

Возвращение к жестким прайс-кепам на рынке электроэнергии уже приводит к сокращению импорта и появлению дефицита в системе. Об этом заявил президент ОО "Первый энергетический совет" Александр Рогозин.

По его словам, эффект от снижения предельных цен проявился практически сразу после их возвращения на прежний уровень.

"1 апреля, из-за возврата к жесткому ограничению цен на РДН Украины, объемы импорта снизились более чем вдвое по сравнению с предыдущими сутками, что впервые за долгое время привело к дефициту РДН в течение 6 утренних часов", – отметил он.

Видео дня

Рогозин подчеркнул, что в отдельные часы цены на украинском рынке искусственно оказались ниже европейских, что автоматически сделало импорт экономически невыгодным.

"Снижению цен на электроэнергию можно было бы порадоваться, однако ограничение цен, как любое нерыночное искажение, имеет также негативные последствия – искаженные стимулы для действующих участников рынка и потенциальных инвесторов", – подчеркнул он.

По его словам, такая политика не только ограничивает импорт в дефицитные часы, но и снижает доходы генерации, что затрудняет подготовку к следующему отопительному сезону.

Рогозин также предупредил, что сохранение жестких прайс-кепов в летний период, когда спрос будет расти, может усугубить дефицит электроэнергии и привести к увеличению ограничений для потребителей.

Ранее бизнесмен, основатель энергетического холдинга Игорь Тынный отметил, что украинский энергетический рынок теряет инвестиции и возможности развития из-за жесткого государственного регулирования цен, в частности из-за прайс-кепов.

