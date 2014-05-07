"Министр обороны" так называемой ДНР задержан за покушение на убийство - Аваков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выездного заседания КМУ, которое сейчас проходит в Харькове, заявил и.о. министра внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Сегодня в результате операции взята под контроль ситуация в Мариуполе. Параллельно проведен арест, так называемого "министра обороны" "Донецкой республики", Игоря Какидзянова, который задержан за покушение на убийство и за совершение ряда преступлений, - сообщил он.

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В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что все активисты сепаратистских движений, которые не совершали тяжких преступлений, могут быть амнистированы.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 мая, в Донецкой области сепаратисты обстреляли автобус с бойцами батальона милиции спецназначения "Азов", который двигался из Мариуполя в направлении Бердянска. Ранили водителя. Одного из тех, кто стрелял, убит. Еще двух нападавших задержан, оружие изъято.

Среди задержанных - "министр обороны", так называемой «Донецкой народной республики", Игорь Какідзянов.