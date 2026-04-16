Утечка раскрыла ключевую особенность портативной консоли PlayStation 6

Sony ориентируется на полноценный игровой опыт, а не на компромиссный формат стриминга.

Компания Sony продолжает работу над портативной версией PlayStation 6 и свежая утечка раскрыла одну из ее главных особенностей – расширенную обратную совместимость. Об этом пишет NoteBookCheck.

Сообщается, что портативная PS6 получит мощную "начинку" с графикой на архитектуре RDNA 5 и 6-ядерным процессором Zen 6. По предварительным оценкам, уровень быстродействия превзойдет Xbox Series S, что сделает будущую портативную консоль одной из самых мощных в своем классе.

Главной утечкой стало подтверждение поддержки игр прошлых поколений. Согласно утечке, консоль сможет нативно запускать игры не только для PS6, но и для PS5 и PS4. Это важное отличие от PlayStation Portal, которая фактично функционирует как стриминговое устройство и не запускает игры самостоятельно.

Однако будет важное ограничение: портативная PlayStation 6, судя по всему, лишится дисковода, а значит, физические копии игр не будут поддерживаться. Пользователям дисковых версий придется приобретать их заново в цифровом формате, если Sony не предложит отдельный механизм переноса лицензий.

Согласно текущим данным, выход PS6 и ее портативной версии по-прежнему запланирован на конец 2027 года. Если информация подтвердится, Sony впервые за долгое время вернуться в сегмент полноценных портативных консолей, сделав ставку на мощность и единую игровую экосистему.

По предварительным данным, стационарная PlayStation 6 сможет запускать большинство игр в 4К / 120 кадров с полноценной трассировкой лучей. На фоне будущей консоли даже недавно вышедшая PlayStation 5 Pro будет выглядеть заметно слабее.

К слову, Microsoft уже официально анонсировала следующий Xbox. Устройство носит рабочее название Project Helix – оно будет запускать игры как с Xbox, так и с ПК. Внутри у него будет установлен кастомный процессор от AMD, а девкиты для разработчиков начнут рассылать уже в 2027 году.

