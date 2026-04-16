Тину Кароль жестко подкололи прямо на сцене: её реакция удивила зал (видео)

Юмористка Мандзюк подшутила над возрастом певицы.

Украинская юмористка и ведущая Лера Мандзюк остро пошутила над известной певицей Тиной Кароль прямо на сцене во время церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2026, которая состоялась 15 апреля.

Как подметила Мандзюк, Тина очень долго игнорировала премию и в течение длительного времени просто не приходила на мероприятие. Но в 2026 году звезда все же вышла на сцену YUNA. По этому поводу юмористка и пошутила, намекнув на возраст исполнительницы. Видео с шуткой опубликовали в TikTok.

"Ты 15 лет не выступала на YUNA, верно? Почему ты согласилась сейчас, когда это супернелогично?... Ну, потому что премия YUNA (Юна), а ты уже давно нет... Ну, давай будем честными", - посмеялась Мандзюк.

Тина Кароль не обиделась на подкол и пошутила в ответ:

"Ваши овации, малышка с пробегом. Где-то за 35 километров", - сказала певица, указывая на ведущую Мандзюк.

Зал встретил шутки смехом и аплодисментами.

Музыкальная премия YUNA-2026 - победители

Отметим, 15 апреля во Дворце "Украина" прошла церемония вручения музыкальной премии YUNA. В этом году организаторы определили лауреатов сразу в 14 категориях:

Лучшая песня - DREVO "Смарагдове небо";

Лучший исполнитель - Артем Пивоваров;

Лучшая исполнительница – Алена Омаргалиева;

Лучшая поп-группа - The Вуса;

Лучшая рок-группа - Ziferblat;

Лучший дуэт/коллаборация - ADAM и Саша Норова "Ау ау"

Лучший хип-хоп хит - Кажанна "boy";

Лучший видеоклип - Jerry Heil "Додай гучності (12 points)";

Открытие года - Кажанна;

Лучшая новая версия - TVORCHI "Мила моя (Володимир Івасюк cover)";

Лучший альбом - The Maneken "Nova Era";

Лучшее концертное событие – Артем Пивоваров за 7 шоу во Дворце спорта;

Лучшая песня к фильму - Jerry Heil & MONATIK & Eugen Khmara "Вимолив" (OST "Відпустка наосліп");

Лучший менеджмент артиста – лейбл Pomitni.

