17 апреля в Киеве станет на пару градусов свежее

В пятницу, 17 апреля, киевлян ждет пасмурная погода. Температура снизится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +9° и может пройти небольшой дождь. Днем воздух максимально прогреется до +14°...+16°. Осадки также возможны утром, а уже днем ожидается сухая и преимущественно пасмурная погода.
Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление постепенно снизится до 746 мм ртутного столба.
Погода 17 апреля
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.
В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.
В Тернополе 17 апреля ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +18°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +5°...+16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Житомире в пятницу ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Черкассах завтра ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+16°, небольшой дождь.
В Одессе 17 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь.
В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.
В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.
В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.
В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.
В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +19°.