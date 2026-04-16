17 апреля в Киеве станет на пару градусов свежее

Ночью и утром в столице есть вероятность небольшого дождя.

В пятницу, 17 апреля, киевлян ждет пасмурная погода. Температура снизится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +9° и может пройти небольшой дождь. Днем воздух максимально прогреется до +14°...+16°. Осадки также возможны утром, а уже днем ожидается сухая и преимущественно пасмурная погода.

Ветер будет 5-10 м/с. Атмосферное давление постепенно снизится до 746 мм ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ровно завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°, небольшой дождь.

В Тернополе 17 апреля ночью +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем будет +18°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Житомире в пятницу ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Черкассах завтра ночью +5°, днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +16°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+16°, небольшой дождь.

В Одессе 17 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +18°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +15°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+18°.

В Краматорске завтра будет переменная облачность, температура ночью +7°, днем +19°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +8°, днем +19°.

