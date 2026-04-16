Вездесущая мокрица может заполонить все грядки и клумбы, если ее не истребить.

Мокрица, или звездчатка средняя, в дикой природе встречается нечасто - просто не выдерживает конкуренции с другими растениями. Тем не менее на клумбах и огородах растет в свое удовольствие, особенно в тени, где почва не может полностью высохнуть. С одной стороны, любая растительность - это прекрасно, но когда она начинает вытеснять цветы, овощи и зелень, придется поразмыслить над тем, как избавиться от мокрицы. Подсказываем действенные методы.

Как избавиться от травы мокрицы в огороде и на клумбах

Сам по себе сорняк, как уже было сказано выше, не очень любит солнечные участки почвы, поэтому будет разрастаться, скорее, в тени. Это значит, что найти его можно там, где "живут" растения с такими же предпочтениями - например, хосты, папоротники, водосбор и другие. Иногда мокрица встречается и среди салатной зелени, пряных трав, даже капусты.

Начинать борьбу с сорняком нужно в самом начале сезона, пока звездчатка не начала цвести. Когда это произойдет, она выбросит семена, что в будущем обречет садовода на реванш. Более того - оставлять сорняк в земле не стоит, относясь к нему как к почповокровнику, потому что он будет захватывать метр за метром и отбирать у культурных растений полезные вещества из почвы. Вот несколько проверенных методов, как избавиться от травы мокрицы на своем участке.

Прополка

Издавна именно этот "дедовский" способ считался наиболее эффективным и, впрочем, остается таковым до сих пор. Вручную, механически, можно тщательно убрать огромное количество сорняков, но платой за это будет ваше самочувствие, спина, поясница и колени. Если вы тоже считаете, что прополка лучше любых других вариантов, попробуйте облегчить себе задачу и приобрести специальный полольник, а также регулярно рыхлите грунт, избавляясь от семян.

Мульчирование

Несмотря на то что звездчатка любит тень, если совсем лишить ее солнечного света, сорняк погибнет. Есть совсем бюджетный метод, как избавиться от мокрицы в клубнике или рядом с другими важными культурами - положить между грядками куски картона прямо на сорняк, а сверху замульчировать их сеном или соломой. Если мокрица посягает на грядки с овощами, можно укрыть ее щепой, опилками, той же соломой или любой другой органикой.

Раскисление почвы

Понять, кислая ли почва, можно по одному из признаков - наличию мха. Если вы видите, что на каком-то участке растет мокрица, а рядом расположился "зеленый пушистый друг", то, скорее всего, кислотность грунта повышена. Это можно исправить, тогда сорняк перестанет чувствовать себя комфортно в грунте и погибнет.

Желательно перед процедурой раскисления все-таки провести специальный тест и понять состав почвы, иначе могут возникнуть проблемы. Если грунт не кислый, и вам показалось, но вы уже внесли кальций и продолжаете это делать, будет переизбыток. В итоге это может привести к излишнему защелачиванию грядок, и тогда уже заниматься земледелием на такой почве будет невозможно.

Уменьшать кислотность принято доломитовой мукой - прекрасным источником кальция и магния. Зола от мокрицы в этом смысле тоже хороша, но древесная - она мягко раскисляет почву. Известь - это уже "тяжелая артиллерия", потому что это вещество подавляет развитие почвенной микрофлоры и вредит червям. Известь помогает в промышленных масштабах, и если соблюдать правила, но частному небольшому огороду или клумбе хватит и щадящих составов.

Естественно, для избавления от мокрицы можно использовать гербициды, лучшие из которых вам порекомендуют в любом магазине для садоводов. Народные методы, вроде поливания земли уксусом или кипятком, не особенно эффективны, а иногда даже вредны. К примеру, огородники, которые сыпали для грядки соль или соду, пытаясь избавиться от сорняка, замечали, что на тех участках перестали приживаться культурные растения. Так что, если вы до этого не знали, как избавиться от мокрицы в огороде и на клумбе, попробуйте попоть или мульчировать траву, а в крайнем случае - раскислить почву.

