Ученые обеспокоены: ветряные электростанции выбрасывают в небо разряды и вызывают грозы

Ветряные электростанции могут генерировать в небе разряды, похожие на молнии. Об этом пишет The Pulse.

Что стало причиной возникновения этого удивительного явления?

Мир давно признал, что переход на зеленую энергию - это уже не мечта, а необходимость.

В частности, с появлением новых технологий, таких как революция в сфере искусственного интеллекта, мир нуждается в гораздо большем количестве энергии, чем когда-либо прежде.

"Хотя возобновляемая энергия сейчас является самым дешевым видом энергогенерации в большинстве стран, появилось несколько мелких проблем, требующих нашего внимания", - отмечается в материале.

В последние годы ветровые электростанции стали неотъемлемой частью ландшафта многих стран. Некоторые государства, например, Великобритания, в основном полагаются на ветровые электростанции как на источник энергии.

Однако последние события в Великобритании привели к полной остановке работы некоторых ветровых электростанций.

Ветровые электростанции создают новую проблему, которую страны должны учесть

Известно, что ветровые электростанции могут нанести серьезный ущерб способности некоторых видов птиц ориентироваться в окружающем мире, однако это открытие свидетельствует о более впечатляющей картине.

"Наблюдения, подробно описанные в рамках упомянутого исследования, указывают на то, что ветрогенераторы генерируют характерные электромагнитные переходные процессы и неудачные восходящие проводники, фактически создавая идеальные условия для возникновения молнии", - добавляют в публикации.

Это показало, что высокие вращающиеся конструкции могут провоцировать удары молнии в некоторых частях мира.

"Таким образом, то, что кажется новой историей успеха в сфере возобновляемой энергетики, на самом деле несет риск возникновения новых гроз, которые могут разрушить непосредственное окружение ветровых электростанций по всему миру", - подытожили в издании.

