Стюардесса рассказала, какой напиток лучше не заказывать во время полета

Бортпроводники не в восторге, когда пассажиры заказывают диетическую колу во время полета - и причина здесь вполне практическая, пишет Express. Одна из стюардесс, ведущая блог под псевдонимом Jet, объяснила, почему этот напиток считается одним из самых сложных в подаче на высоте.

По ее словам, когда пассажир просит диетическую колу, это может существенно замедлить обслуживание. Хотя для путешественников это обычный выбор, для экипажа - настоящий вызов. В своем блоге These Gold Wings она подробно описала, что у проблемы есть научное объяснение.

На большой высоте газированные напитки пенятся значительно сильнее, чем на земле. Это связано со сниженным давлением в салоне самолета, из-за которого углекислый газ быстрее выходит из жидкости. Именно диетическая кола, по словам стюардессы, образует больше всего пены среди всех напитков.

Видео дня

"Мне буквально приходится ждать, пока пена осядет, прежде чем долить напиток", - объясняет она.

Если несколько пассажиров подряд заказывают этот напиток, процесс еще больше затягивается: бортпроводники вынуждены переключаться на других клиентов и возвращаться к заказам колы позже.

Впрочем, есть способ упростить ситуацию. Jet поделилась лайфхаком: если перевернуть банку вверх дном и лишь слегка наклонить, напиток вытекает контролируемо, что уменьшает образование пены и риск перелива. Это объясняется тем, что давление удерживает жидкость внутри банки до момента изменения угла.

Несмотря на то, что это кажется мелочью, в напряженной работе экипажа такие нюансы имеют значение. По словам стюардессы, именно розлив диетической колы является одним из главных факторов, замедляющих барное обслуживание, особенно на коротких рейсах, где важна каждая секунда.

К тому же газированные напитки не являются лучшим выбором и для самих пассажиров. Из-за пониженного давления на высоте газ в напитках расширяется, что может вызывать вздутие живота, дискомфорт и даже усугублять проблемы с пищеварением, особенно во время длительного сидения.

Вместо этого специалисты советуют отдавать предпочтение воде - она лучше увлажняет организм и помогает избежать головной боли и ощущения сухости во время полета.

Другие советы туристам

Напомним, специалисты советуют туристам не прикреплять к своим чемоданам какие-либо ленты для того, чтобы легче найти их при выдаче багажа в аэропорту и по ошибке не взять с собой чужие вещи.

Это может принести больше вреда, чем пользы. На самом деле привязывание лент к чемоданам может привести к серьезным проблемам - цветные ленты могут легко зацепиться за оборудование в аэропорту, что потенциально может вызвать задержки или даже риск повреждения или потери багажа.

