Финляндия запустит первую трансграничную железнодорожную линию в Швецию, - The Independent

Известно, что новая линия позволит добраться из Хельсинки в Стокгольм примерно за 24 часа.

Этим летом Финляндия планирует запустить первое за десятилетие прямое железнодорожное сообщение со Швецией, передает The Independent.

Как сообщает источник, новый маршрут стоимостью около 1,65 млн фунтов позволит пассажирам впервые за много лет пересекать границу на поезде, фактически интегрировав Финляндию в более широкую европейскую железнодорожную сеть.

Благодаря этому станет возможным непрерывный железнодорожный маршрут протяженностью до 5 тысяч километров – от станции Колари в Лапландии, самой северной в Финляндии, до региона Алгарве в Португалии. Ожидается, что это будет самое длинное путешествие на поезде в Европе. Кроме того, новая линия позволит добраться из столицы Хельсинки в Стокгольм примерно за 24 часа, хотя пока что более дешевыми и удобными остаются авиаперелеты или паромы.

По словам представителя финского города Торнио Сампо Кангастало, открытие маршрута планируется накануне праздника Ивана Купала, в конце июня. Для запуска сообщения Финляндия инвестирует около 1,9 млн евро в восстановление железнодорожной линии Торнио–Гапаранда, которая в перспективе до 2030-х годов будет финансироваться государством.

Города Торнио в Финляндии и Гапаранда в Швеции фактически являются "городами-близнецами" на границе. Ранее между ними уже курсировали пассажирские поезда, однако в конце 1980-х – начале 1990-х годов сообщение было прекращено. Сейчас пассажиры могут добраться до пограничных станций с обеих сторон, но саму границу приходится пересекать пешком или на автомобиле.

В рамках восстановления маршрута планируется также реконструкция исторической станции в Гапаранде. Финские поезда компании VR Group будут останавливаться на станции Tornio C и направляться в Гапаранду, где завершат маршрут, говорится в статье. Пересадка на шведские поезда Norrtåg будет максимально простой – достаточно пройти через здание вокзала, расположенное между путями обеих стран.

Отмечается, что это станет первым случаем с 2022 года, когда Финляндия вновь будет выполнять железнодорожные рейсы за пределы страны после прекращения сообщения с Санкт-Петербургом из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне рассказала, что запуск сервиса планируется на лето, однако точная дата пока не объявлена. По ее словам, новое сообщение должно укрепить устойчивость логистики в кризисные времена, а также будет способствовать трансграничной мобильности – для работы, учебы, повседневных поездок и туризма. Кроме того, ожидается, что железнодорожная линия поможет формированию общего рынка труда в регионе Ботнического залива и улучшит доступность северных районов Финляндии для туристов.

