Четвёртая экономика ЕС рекордно увеличила импорт российского газа, – EL Pais

Спрос на российский газ со стороны Испании вырос из-за его более низкой цены.

Испания в марте резко увеличила импорт российского газа. Объемы поставок сырья из РФ достигли исторического максимума, сообщает EL Pais.

По данным оператора газотранспортной системы страны Enagás, в марте Испания импортировала 9 807 гигаватт-часов "голубого топлива" из РФ (примерно 1 миллиард кубометров), что более чем вдвое превышает показатель февраля.

Издание отмечает, что Испания увеличила закупки российского газа, поскольку цены на него "более конкурентоспособны по сравнению с другими альтернативами". Журналисты объясняют, что после начала войны в Иране, на фоне фактического закрытия Ормузского пролива, биржевые цены на газ существенно выросли. К тому же Катар и Объединенные Арабские Эмираты, которые являются ключевыми поставщиками газа в ЕС, были вынуждены сократить экспорт после атак Ирана на их энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, в Испании выросло потребление "голубого топлива". По данным Enagás, в марте спрос вырос на 2%, а использование газа для производства электроэнергии – на 46,8%. Это связано с тем, что оператор электросети Red Eléctrica увеличил выработку на газотурбинных электростанциях для предотвращения масштабных отключений.

Издание также обращает внимание, что с апреля 2026 года страны ЕС должны прекратить импорт российского газа на спотовом рынке. Журналисты считают, что это могло подтолкнуть трейдеров увеличить импорт "голубого топлива" из РФ, чтобы запастись им до дедлайна.

Отказ ЕС от российского газа

В конце 2025 года ЕС принял окончательное решение о прекращении импорта российского газа. Согласно ему, блок планирует распрощаться с российским "голубым топливом" в конце 2027 года. Европейские чиновники уверяют, что не планируют пересматривать этот срок.

Впрочем, после начала войны на Ближнем Востоке ЕС увеличил импорт газа из России. В январе-марте этот показатель вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 5 миллионов тонн.

