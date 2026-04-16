Самый вредный для сердца: назван сыр, который повышает уровень холестерина больше других

Сыр бри относится к продуктам с высокой калорийностью, что обусловлено высоким содержанием жира, которое часто превышает 60% в сухой массе продукта. В этом сыре преобладают насыщенные жирные кислоты, которые при регулярном и чрезмерном употреблении могут действительно способствовать повышению уровня "плохого" холестерина в крови. Об этом пишет WP kobieta.

Сыр бри в рационе, на что стоит обратить внимание?

Люди, имеющие кардиологические проблемы, а также те, кто следит за фигурой, должны рассматривать этот сыр, скорее всего, как случайное вкусовое дополнение, а не как постоянный элемент ежедневных блюд.

Также есть конкретные группы людей, для которых употребление такого сыра категорически не рекомендуется. Речь идет в первую очередь о беременных женщинах, ведь мягкие, непастеризованные сыры с плесенью несут риск заражения бактерией Listeria monocytogenes, которая может быть очень опасной для развивающегося плода.

"Кроме того, из-за наличия специфических штаммов плесени этот продукт не должен входить в рацион людей, страдающих аллергией на грибы и плесень, а также пациентов с сильно ослабленной иммунной системой. Очень высокое содержание натрия также делает этот деликатес нерекомендуемым для людей, страдающих запущенной гипертонией и склонных к отекам, а наличие тирамина может вызывать сильные мигрени у людей, склонных к этому типу заболеваний", - объясняют в материале.

Что есть вместо сыра бри?

Эксперты советуют обратить внимание на более здоровый заменитель, который обеспечит организм ценными питательными веществами. В частности, вместо такого продукта можно употреблять нежирные сыры или сыры типа рикотта.

"Эти продукты не только значительно легче для пищеварительной системы, но и богаче легкоусвояемым белком и кальцием, что делает их идеальным выбором для активных людей и тех, кто придерживается диеты для похудения", - заверили в материале.

Другие советы по здоровью

