Очередная политическая ловушка для Трампа: CNN о блокировании США Ормузского пролива

Вашингтон полагает, что таким образом заставит Иран пойти на уступки, однако Тегеран уже доказал, что умеет действовать не по логике США.

Президент США Дональд Трамп принял решение перейти от кинетической к экономической войне на Ближнем Востоке, блокируя Ормузский пролив, однако это может загнать США в новую ловушку.

Как пишет CNN, США делают ставку на то, что экономика Ирана уже разрушена санкциями. Поэтому закрытие Ормузского пролива может усилить этот эффект и заставить Тегеран пойти на переговоры. Однако такое мнение основано на предположениях, которые уже не раз подводили США.

По подсчетам Вашингтона, логичным ответом на это со стороны Ирана стали бы уступки в переговорном процессе. Однако на практике США вновь недооценивают то, что в Иране воспринимают как экзистенциальную битву. Ведь революционная власть уже продемонстрировала "безразличие к страданиям своего народа".

Издание отмечает, что усиление давления США на Иран может усугубить глобальный экономический кризис, который уже нанес Тегеран своим закрытием пролива. И если сейчас под давлением Иран не изменит своей позиции, то это может превратиться в очередную политическую ловушку и усугубить последствия войны, которая уже угрожает Республиканской партии на промежуточных выборах.

Как блокада со стороны США может быстро нанести ущерб экономике Ирана

Издание отмечает, что хотя блокада и казалась импровизированной и плохо объясненной американскому народу, однако на практике это реалистичная военная авантюра. ВМС США имеют достаточные ресурсы в регионе и достаточный опыт в обеспечении выполнения американских и международных блокад.

Отмечается, что блокада ставит Иран перед новой стратегической головоломкой. В случае эскалации возможны возобновление боевых действий с США и Израилем. Также Тегеран может использовать повстанцев-хуситов в Йемене, чтобы перекрыть альтернативный маршрут торговли нефтью через Красное море. И это станет очередным ударом по мировой экономике. Впрочем, в то же время это усилит давление на Трампа, поскольку будет означать, что его война вышла из-под контроля.

Для США блокада Ормузского пролива также является рискованной. Поскольку ее цель – это, в частности, оказать давление на страны, покупающие иранскую нефть, прежде всего Китай и Индию. Однако если американские войска перехватят китайское судно, следующее из Ирана, они также рискуют спровоцировать дипломатический инцидент за несколько недель до встречи Трампа с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине, которой президент давно ждет.

США настроены оптимистично

Несмотря на такие угрозы, Белый дом оптимистично настроен, что блокада может привести к новому раунду переговоров с Ираном после провала первой встречи на прошлой неделе в Пакистане. Однако возможные контуры соглашения пока неясны. Американский чиновник сообщил CNN, что Вашингтон предложил соглашение, которое приостановит обогащение урана Тегераном на 20 лет. В то время как Иран предлагает сократить срок соглашения на пять лет. И, возможно, стороны все же найдут решение "посередине".

Война на Ближнем Востоке: что известно

Ранее издание Bloomberg сообщало, что, несмотря на американскую блокаду, по меньшей мере два танкера, связанные с Ираном, в четверг прошли через Ормузский пролив в Персидский залив. По мнению журналистов, это стало возможным благодаря тому, что танкеры выбрали новый маршрут, двигаясь из Объединенных Арабских Эмиратов.

В то же время Трамп оптимистично настроен в отношении окончания войны на Ближнем Востоке. 15 апреля он в очередной раз заявил, что война в Иране "почти завершена". Он также отметил, что если бы США не направили войска в регион, то "сейчас у Ирана было бы ядерное оружие".

