Китай создал устройство, способное перерезать кабели на глубине 3,5 км: чем это грозит

В настоящее время подводная инфраструктура становится предметом пристального внимания.

Китай успешно провел испытания "глубоководного электрогидростатического привода", который может использоваться для перерезания подводных кабелей на глубине до 3 500 метров. Как сообщило издание SCMP, устройство было запущено с научно-исследовательского судна в минувшие выходные, а власти назвали испытания успешными и подчеркнули преодоление разрыва между разработкой и практическим применением, намекнув на готовность к его внедрению. Об этом пишет tom’s Hardware.

11 апреля "Haiyang Dizhi 2" завершил первую глубоководную миссию в этом году. Электрогидростатический привод использует гидравлику, электродвигатель и блок управления, объединенные в единое устройство, которое устраняет необходимость в длинных и крупных внешних масляных трубопроводах.

"Устройство было дополнительно укреплено для противостояния глубоководному давлению и коррозии, что позволяет выполнять "точные механические задачи" на очень больших глубинах. В сентябрьском отчете, на который ссылается статья, отмечается, что эта технология ранее рекламировалась "для разрезания подводных кабелей и управления глубоководными грейферами", - уточнили в Tom’s Hardware.

Как добавляют в издании, такой проект не является разрушительным по своей природе, ведь имеет очевидные применения в ремонте и строительстве подводных нефте- и газопроводов. Однако, учитывая глобальный контекст и время, последствия для военного и преступного использования очевидны.

В частности, несколько проектов в рамках китайской подводной инициативы существенно повысили эффективность таких задач. В 2022 году ремонт морского трубопровода занял у экипажа пять часов "только для того, чтобы сделать один разрез" на 45-сантиметровом участке поврежденной трубы.

Всего через год отечественные дистанционно управляемые суда смогли разрезать трубы диаметром до одного метра на глубине 600 м, включая один случай ремонта, когда 20-сантиметровую трубу разрезали всего за 20 минут. Последние испытания расширяют такие возможности как минимум до 3500 метров.

"Эта новость появилась в то время, когда подводная инфраструктура становится предметом пристального внимания как новый очаг геополитических интриг. Эти кабели передают данные по дну моря, соединяя мировые экономики и страны с помощью разветвленной сети волоконно-оптических кабелей. Действительно, в последние годы подводные кабели оказались в центре споров, а Россия считается одним из главных противников, который, как полагают, следит за сетями и ведет наблюдение за трансатлантическими кабелями передачи данных", - объясняют в Tom’s Hardware.

В частности, в начале этого месяца сообщалось, что британский флот отследил три российских подводных лодки вблизи важной подводной инфраструктуры.

Известно, что в прошлом году в Красном море было перерезано несколько подводных кабелей, а также сообщалось, что танкер российского "теневого флота" протянул свой якорь на 90 км по дну моря, пытаясь перерезать кабели в Балтийском море.

