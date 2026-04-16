Телефонные мошенники становятся все изощреннее, но их все еще можно распознать по характерным признакам.

Телефонное мошенничество стало довольно распространенным явлением в наши дни. Злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана, используют психологические уловки и представляются сотрудниками банков, госслужб или даже родственниками. Поэтому зная, как распознать мошенников по телефону, вы обезопасите и себя, и своих близких.

Как понять, что звонок от мошенников – на что обращать внимание

В первую очередь, вас должен насторожить неожиданный звонок с незнакомого номера, особенно если разговор начинается с каких-то тревожных новостей, например: "ваша карта заблокирована", "оформляется кредит", "подозрительная операция". Мошенники почти всегда пытаются создать ощущение спешки и паники, чтобы человек не успел подумать и начал действовать необдуманно.

Еще один характерный признак – это попытка узнать ваши личные данные. Настоящие банки и официальные организации никогда не будут спрашивать по телефону PIN-коды, CVV-коды с банковской карты, пароли из SMS или полные паспортные данные. Любая такая просьба – это прямой сигнал, что вас пытаются обмануть.

Видео дня

Мошенники часто представляются сотрудниками банка, полиции или службы безопасности и стараются говорить уверенно, а иногда даже агрессивно. Они могут угрожать блокировкой счетов или уголовной ответственностью, чтобы сильнее надавить на человека.

Какие фразы нельзя говорить телефонным мошенникам

Главное правило в таких случаях – не сообщайте никаких конфиденциальных данных. Нельзя называть коды из SMS, реквизиты карты, логины и пароли, а также подтверждать операции, которые вы не начинали.

В целом, даже простых ответов вроде "да" или "согласен" в подозрительном звонке лучше избегать, если вы не уверены, с кем говорите.

Как начинаются номера мошенников

В Украине мошенники чаще всего используют стационарные киевские номера, маскируясь под банки: +38 (044)... Также они могут звонить через мессенджеры, вроде Viber или Telegram, поскольку так им проще скрыть реальный номер и избежать блокировки.

