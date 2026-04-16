Путин помешан на Украине: психолог объяснил логику диктатора

Российский диктатор действует иррационально и эмоционально.

Иррациональное стремление Владимира Путина уничтожить Украину, несмотря на очевидную неспособность России, напоминает поведение игромана, который проиграл в казино и теперь пытается отыграться, но только продолжает терять все больше. Такое мнение на страницах Small Wars Journal высказал лицензированный юрист, психолог и бывший дипломат Александр Сухобрус.

"Поведение Путина во время его полномасштабного вторжения в Украину выглядит иррациональным и напоминает одержимость. Начав широкомасштабное вторжение в Украину и потерпев первоначальную неудачу, Путин не отказался от войны, которая наносит огромные человеческие потери, разрушает российскую экономику и изолирует Россию на международной арене", – пишет он.

Сухобрус перечисляет многочисленные неудачи Путина в Украине и в целом в контексте войны – от провала первоначальных планов по быстрой оккупации Киева и огромных потерь живой силы и военной техники на фронте до изоляции России на мировой арене, включая жесткие международные санкции и потерю ряда давних партнеров.

Все, что России удается завоевать в этой войне, – это совсем крошечные клочки земли (если сравнивать с территориями обоих государств), где не осталось ни одного уцелевшего здания, практически не осталось населения и все завалено минами и неразорвавшимися боеприпасами. И это при том, что собственной неосвоенной территории у России точно не недостает.

Парадокс в том, что, не имея очевидных перспектив скорой победы и ежедневно неся новые тяжелые потери, Россия продолжает атаковать и отказывается договариваться о мире.

"Поведение Путина напоминает игрока, который пошел в казино и проиграл значительную, но не слишком большую сумму. После этого ему следовало бы уйти, но гордость помешала ему это сделать. Он продолжал играть в азартные игры и начал проигрывать все больше и больше, значительно ухудшая свое и без того ужасное положение", – пишет Сухобрус.

По мнению психолога, наиболее рациональным вариантом для Путина было бы прекратить войну еще в 2022 году после поражения под Киевом. Однако Россия продолжила войну, потому что Путин верит, что победа уже вот-вот на носу, и все первоначальные потери сейчас уже окупятся. Так продолжается уже пятый год подряд.

Как писал УНИАН, в Кремле пообещали, что продолжат убивать украинцев после пасхального перемирия, потому что надеются, что Украина все-таки капитулирует.

Также мы писали, что Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Путину нападать на любую страну по его выбору, даже формально не спрашивая другие органы власти в России.

