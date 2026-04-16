Авиакомпания из Новой Зеландии внедряет спальные купе в экономклассе

Крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand внедряет новый формат комфорта для пассажиров экономкласса – на дальнемагистральных рейсах появятся двухъярусные спальные места. Как пишет The Independent, перевозчик откроет бронирование уже в следующем месяце для так называемых мест Skynest ("Небесное гнездо"), которые позволят пассажирам экономкласса полноценно лежать во время полета.

Новинку впервые запустят на отдельных ультрадальних рейсах между Нью-Йорком и Оклендом. Билеты на эти рейсы поступят в продажу 18 мая, а сами полеты начнутся в ноябре.

Хотя кровати на борту самолетов – не новость, ведь большинство авиакомпаний предлагают их в бизнес- или первом классе, новый подход от Air New Zealand делает подобный комфорт доступным и для пассажиров экономкласса, сообщают СМИ. В первые годы авиации подобные решения уже использовались, однако теперь их возвращают в современном формате.

На новых самолетах Boeing 787-9 Dreamliner компания установит шесть капсул с полноценными лежачими местами, расположенными в виде двухъярусных кроватей. Каждая такая капсула будет иметь матрас во весь рост, постельное белье, мягкое освещение, шторку для уединения и разъемы для зарядки устройств.

В отличие от премиальных классов, воспользоваться такими спальными местами можно будет только в течение ограниченного времени – четырехчасовых сессий. Это рассчитано скорее на отдых или сон во время полета, а не на полноценный сон на протяжении всего путешествия.

"Пассажиры эконом- и премиум-эконом-класса смогут добавить к бронированию четырехчасовую сессию пользования спальными капсулами. Сначала на каждом рейсе будут предлагаться два таких временных слота, стоимость которых начинается от 495 новозеландских долларов (около 215 фунтов) за одну сессию", – говорится в статье.

В "гнездах" будет разрешена только вода – любые другие напитки или еда, включая снеки, запрещены. Между сессиями белье будут менять, а пассажирам также будут предоставлять специальный набор nestcessities (каламбур, означающий "вещи первой необходимости для гнезда"), в который входят маска для сна, беруши, носки и косметика бренда Aotea.

Воспользоваться Skynest смогут только пассажиры в возрасте от 15 лет. При этом человек должен самостоятельно забираться и выбираться из капсулы, что может предполагать наклоны, стояние на коленях, ползание или подъем.

Генеральный директор Air New Zealand Никхил Равишанкар отметил, что возможность полноценного отдыха во время ультрадальних перелетов сделает путешествия в и из Новой Зеландии более комфортными. По его словам, для столь удаленной страны важное значение имеет не только пункт назначения, но и сам путь. Туризм приносит экономике около 46 млрд новозеландских долларов, однако дальнейший рост зависит от готовности путешественников выдерживать длительные перелеты.

"Skynest призван облегчить эти путешествия. Это пример практических инноваций, которыми славится Новая Зеландия, и демонстрация того, как продуманный дизайн может улучшить впечатления пассажиров", – подчеркнул он.

Напомним, этим летом Финляндия хочет запустить первое за десятилетие прямое железнодорожное сообщение со Швецией. Новый маршрут позволит пассажирам пересекать границу на поезде, фактически интегрировав Финляндию в более широкую европейскую железнодорожную сеть. В частности, станет возможным непрерывный железнодорожный маршрут протяженностью до 5 тысяч километров – от станции Колари в Лапландии, самой северной в Финляндии, до Алгарве в Португалии.

