В Китае ученые обнаружили гигантский лес на глубине 200 метров под землей

Команда исследователей пещер обнаружила скрытый лес глубоко внутри огромной карстовой воронки на юге Китая - более чем в 200 метрах под поверхностью, пишет DailyGalaxy.

Карстовая воронка находится недалеко от деревни Пинъэ в уезде Лее, известном своим необычным рельефом. Открытая воронка является одним из примерно 30 гигантских карстовых провалов, зарегистрированных в регионе.

Эти образования, известные как тянькэн или "небесные ямы", образуются, когда вода постепенно растворяет известняк под землей. Такой процесс может создавать огромные полости, которые в конечном итоге обрушаются, открывая массивные ямы.

Исследователи спустились в карстовый провал глубиной 630 футов (192 метра), где обнаружила густой нетронутый лес, простирающийся почти на три футбольных поля в длину.

"Я бы не удивился, узнав, что в этих пещерах обнаружены виды, которые до сих пор никогда не были описаны или зарегистрированы наукой", - отметил Чэнь Лисинь, возглавлявший экспедицию Китайской геологической службы

Больше всего выделяются древние деревья, некоторые из которых достигают почти 40 метров в высоту.

Газета Washington Post отметила, что подобные среды могут служить естественными убежищами для растительной жизни, позволяя видам эволюционировать иначе, чем за ее пределами. Изоляция карстовой воронки помогла сохранить этот лес нетронутым временем.

Джордж Вени из Национального института исследований пещер и карста рассказал Live Science, что карстовые ландшафты могут значительно различаться в зависимости от местоположения. В Китае они, как правило, большие и впечатляющие, с огромными карстовыми воронками и входами в пещеры, в то время как в других частях мира они могут быть меньше и гораздо менее заметны.

Ранее УНИАН писал, что ученые обнаружили огромный резервуар воды на глубине 700 километров под поверхностью Земли. Объем воды, скрытый в этом глубоком резервуаре, примерно в три раза превышает объем всех поверхностных океанов планеты вместе взятых.

Вас также могут заинтересовать новости: