Россия изменила тактику ударов по Украине: Тимочко назвал три причины

По его словам, это связано с проблемами в самой России.

Россия пыталась атаковать Украину залпами, запуская одновременно по несколько десятков дронов и ракет по одной цели. Об этом рассказал Иван Тимочко, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, в эфире Radio NV.

Он отметил, что РФ изменила свою тактику, начав атаковать Украину в дневное время суток. И, по его словам, этому есть несколько объяснений.

"Прежде всего, у них не хватает пусковых установок, чтобы они могли работать непрерывно и производить запуски в больших объемах. Все равно после нескольких запусков нужно проводить определенную амортизацию, обследование, проверку на степень пригодности для использования в следующих залпах… Им нужно количество пусковых установок, которого у них нет", - отметил Тимочко.

Он также добавил, что еще один фактор такой стратегии РФ - это экономическое давление на Украину. Поскольку днем предприятия должны останавливать свою работу на период воздушных атак. Еще один важный фактор, по его словам, - это отслеживание последствий ударов. Тимочко пояснил:

"Днем и корректировщики противника, и те, кто отслеживает результативность поражений, могут легче смешиваться с населением, перемещаться, двигаться. Ночью возле какого-либо объекта привлекает внимание наличие какого-либо корректировщика или вообще постороннего человека. Тогда как днем нам это сложнее отслеживать".

Напомним, в ночь на 16 апреля российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине. Целью атаки стали ряд городов, в частности столица. В результате вражеской атаки по Киеву погибли четыре человека, еще более полусотни пострадали. Также двое людей погибли и 27 пострадали в результате вражеской атаки по Днепру.

Как сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, особенностью этой атаки стало то, что РФ применила большое количество баллистических ракет - 19 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" - по четырем регионам. Он также отметил время атаки. Если ранее РФ наносила удары крылатыми ракетами ближе к утру, то во время этого удара она применила их вечером, 15 апреля.

