В Кремле рассматривают минимум 3 сценария войны в Украине: в СНБО раскрыли планы России

Первый сценарий противника – это продолжение войны как минимум до 2028 года.

В Кремле, похоже, сейчас есть как минимум три сценария войны против Украины, и один из них предусматривает попытку постепенного замораживания противостояния. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

По его словам, первый сценарий врага – это продолжение войны как минимум до 2028 года, мол, сейчас россияне делают ставку на весенне-летнюю попытку штурмовых действий в этом году. Впрочем, по мнению Коваленко, продолжение боевых действий до 2028 года нереально без мобилизации в РФ.

Второй сценарий – "дрейф" к прекращению огня и замораживанию войны. Для этого пропагандисты в России уже формируют нарратив, согласно которому президент страны Владимир Путин был плохо проинформирован о ситуации на фронте, а война "зашла в тупик из-за действий генералов, которые лгали".

Видео дня

"Третий сценарий – продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году. Это могут быть агрессивные действия против стран Балтии. На этом фоне в РФ проталкивают законопроект, который позволяет использовать армию в других странах для "защиты граждан России", – отметил глава ЦПД.

Коваленко отметил, что в случае со странами Балтии Кремль может пойти на атаки дронами и привлечение небольших диверсионно-разведывательных групп по 20 человек, которые будут проникать на территорию этих государств для проведения определенных операций.

"Также в этом контексте в информационном поле уже поднимается тема военных заводов на территории стран НАТО, которые "представляют угрозу для РФ", – подчеркнул он.

В то же время руководитель ЦПД отметил, что это лишь отдельные планы, которые могут быть далеки от реальных обстоятельств как на поле боя, так и в геополитике.

Достойный финал войны

Как сообщалось, ранее заместитель командующего Оперативным командованием "Восток", экс-командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский отметил, что достойное завершение боевых действий будет, если мы заставим россиян отказаться от войны, а также вернем как минимум Херсонскую и Запорожскую области.

Он также отметил, что для него наиболее вероятным условным завершением полномасштабного вторжения будет переход к обороне в режиме Операции объединенных сил.

