Жена Остапчука сделала откровенное заявление об их браке и деньгах

Возлюбленная шоумена ответила на вопрос о брачном договоре.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука, блогер Катерина Остапчук (ранее - Полтавская) призналась, как относится к брачным контрактам, и заявила, что их пара его не заключала.

"Нормально отношусь. Думаю, он должен быть, если речь идет о заводах, пароходах. У нас его нет, мы люди скромные. То, что есть, я и без договора "отожму", если будет такая необходимость", - в шутку ответила Катерина в stories в своем Instagram.

Блогер добавила, что уверена в своем муже.

Видео дня

"Я знаю, что Вова чужого не заберет, а свое оставит ребенку, как он оставил все имущество своим старшим детям, когда разводился с их мамой, поэтому не переживаю по этому поводу", – написала Остапчук.

Напомним, на днях стало известно, что семья Остапчуков покидает Украину. Пара объявила о переезде в Канаду.

"У мужа там живут старшие дети, поэтому сейчас туда нам кажется естественным и логичным. Всем сердцем любим Украину и Киев, но нужно думать не только о себе, но и о Тимофее", - ранее заявляла Катерина.

Переезд пара планирует уже в ближайшее время – в июне, а сам Владимир Остапчук не прекратит работу ведущим и будет работать на мероприятиях в Европе. Проживать пара будет в Монреале.

