Украинцы неохотно говорят о мобилизации: социолог указал на новое явление

В Украине прослеживается разница между поколениями в отношении к мобилизации как явлению.

Граждане Украины не очень охотно отвечают на вопросы, касающиеся темы мобилизации. Об этом социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сказал во время брифинга.

Социолог отметил, что относительное большинство граждан в возрасте 18-35 лет считают мобилизацию "чрезмерной". Но такое же большинство людей предпенсионного и пенсионного возраста от 50 лет и старше считают мобилизацию "недостаточной". "И это своего рода новый водораздел между поколениями", – отметил Антипович.

При этом, как убежден социолог, вопросы мобилизации и ТЦК нужно разделять на отдельные категории.

Видео дня

Восприятие украинцами мобилизации

По его словам, как минимум треть украинцев не хочет отвечать на вопросы о мобилизации.

"О мобилизации люди не очень хотят говорить, потому что объективно каждый понимает: если не будет притока военнослужащих в ряды Вооруженных сил Украины, то кто тогда будет держать фронт? И завтра россияне будут в Днепре, а послезавтра – дальше. Это объективно понятно", – подчеркнул Антипович.

Также он отметил, что есть граждане, которых это не касается, и они поддерживают любые мобилизационные меры.

"А есть те, кто испытывает экзистенциальный страх погибнуть на войне, будучи военнослужащим, и они не хотят идти в ряды Вооруженных сил Украины. Этот страх объективен, и осуждать человека нельзя. Они также могут осторожно или негативно относиться к мобилизации, но они понимают, а кто же тогда будет защищать государство", – отметил Антипович.

По словам социолога, в обществе существует определенное разделение на тех, кто служит, а кто нет, потому что военные хотят ротации и отдыха.

"По нашим данным, у каждого второго украинца есть близкий человек на фронте", – подчеркнул Анипович.

Об отношении к ТЦК

"Учитывая все прекрасно показанные в СМИ и всех социальных сетях скандалы, драки, бусификацию, смерти представителей ТЦК или избиения тех, кого мобилизовали, – все это, конечно, приводит к негативной оценке работы ТЦК", – сообщил Антипович.

Он, как социолог, не может дать ответа, что с этим делать.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинским защитникам, которые защищают государство на фронте, нужны ротации. По его мнению, компетентные службы Украины и Германии должны заняться вопросом тех украинцев, которые выехали за границу с нарушением украинского законодательства.

Среди военных царит убеждение, что каждый мужчина в Украине должен взять в руки оружие и защищать своих детей, свою семью и близких.

