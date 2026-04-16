Впервые за 30 лет: Трамп объявил о переговорах между Израилем и Ливаном

Вашингтон выступает посредником между этими странами.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в пятницу, 17 апреля, запланированы переговоры между Израилем и Ливаном по урегулированию конфликта. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

"Пытаемся немного продвинуться вперед в отношениях между Израилем и Ливаном. Прошло много времени с момента последнего разговора двух лидеров, где-то 34 года. Это произойдет завтра. Замечательно", - написал Трамп.

Ранее The Times of Israel сообщал, что в США уже прошла первая встреча представителей Ливана и Израиля. Тогда отмечалось, что эта встреча не означала фактический старт переговоров, а лишь была подготовительным этапом к ним.

Напомним, 16 марта Израиль начал вторжение в Ливан. Тогда ЦАХАЛ заявил, что его подразделения вошли в приграничные районы Ливана, чтобы уничтожить инфраструктуру вооруженной группировки "Хезболла" и снизить угрозу для севера Израиля.

Иран, на фоне переговоров с США, впоследствии заявил, что готов открыть Ормузский пролив лишь при нескольких условиях. И одно из них - прекращение ударов Израиля по Ливану. Впрочем, Израиль вскоре заявил, что хотя и поддерживает перемирие с Ираном на фоне переговоров, однако оно не будет распространяться на Ливан.

Позже аналогичное мнение высказал и вице-президент США Джей Ди Венс. Он отметил, что перемирие не распространяется на противостояние между Израилем и Ливаном. Он также подчеркнул, что возникло "недоразумение".

