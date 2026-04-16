Много ли украинцев хотят сейчас уехать за границу: ответ социолога

До войны желающих уехать за границу было даже больше.

На сегодняшний день в Украине мужчин, желающих выехать за границу на постоянное место жительства, больше, чем женщин. Об этом социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович сказал во время брифинга.

Сдержанное отношение к украинцам, выехавшим за границу

По его словам, среди украинцев отношение к тем гражданам, которые выехали за границу, начало ухудшаться примерно в 2024 году.

"Когда мы спрашиваем о тех, кто уехал за границу, на конец 2024 года у нас уже было около трети украинцев, которые скорее негативно или точно негативно относились к людям, уехавшим за границу. Это определенный водораздел. Точно не поддерживается баллотирование такого человека на будущих каких-либо выборах: четыре года тебя не было в Украине, ты не прошел с нами эту войну, и почему тебе давать возможность возглавлять какую-либо законодательную или местную власть", - подчеркнул Антипович.

О настроениях относительно выезда из Украины среди тех, кто остался в стране

Он считает, что не стоит оценивать комментарии в социальных сетях относительно желания выехать за границу, потому что ни одна сеть не является даже приблизительно репрезентативной. Однако настроения среди населения относительно выезда анализируются в различных исследованиях.

"Если говорить в целом - от 14% до 18% в разных опросах, в зависимости от категории и метода, мы получаем ответ: если бы у вас была возможность выехать за границу в ближайшем будущем, то поехали бы вы за границу на постоянное место жительства… Например, "да" отвечает 14% людей в возрасте 18-35 лет. "Да" отвечает около 20% людей в возрасте 18-29 лет. И в целом несколько меньше. Люди старшего возраста - в меньшей степени мобильны и готовы уезжать за границу. За границу хотят уезжать мужчины больше, чем женщины, из-за вопросов мобилизации. Молодежь больше, чем старшее поколение. Среднее поколение - несколько меньше, но также больше, чем старшее", - рассказал Антипович.

Он объяснил, что среднее поколение хочет зарабатывать деньги и создавать будущее для детей, а также иметь определенную стабильность. Молодое поколение тоже обращает внимание на мобилизацию, желание зарабатывать, а также учиться.

Раньше уехать хотели больше граждан

При этом он призывает не пугаться данных о тех, кто хочет уехать. Ведь до полномасштабного вторжения, до 2014 года, желающих уехать из Украины на постоянное место жительства было точно больше 20%.

Выезд мужчин за границу - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина не планирует отменять разрешение на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, компетентные службы Украины и Германии должны заняться вопросом тех украинцев, которые выехали за границу с нарушением украинского законодательства.

Также социолог объяснил, почему украинцы в Европе иначе воспринимают угрозу со стороны России. По его словам, безопасность в комфортных европейских государствах, куда выехала часть граждан Украины для спасения от войны, влияет на восприятие угрозы со стороны России.

