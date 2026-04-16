'Птицы' СБС поразили 16 военных целей противника: Мадяр рассказал подробности (видео)

Силы беспилотных систем поразили 16 военных целей противника, среди них три ЗРК, две базы "Искандер", база Рубикон, две нефтебазы. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) в Telegram.

"Комбо-удар "Птиц" СБС ночью 16 апреля по паноптикуму червячной эшелонированной системы обороны, поражения и обеспечения: три ЗРК, две базы "Искандер", база Рубикон, две нефтебазы, объекты ТПД и обеспечения противника. Всего 16 военных целей", – заявил он.

По словам командующего, две базы размещения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер" посетили пилоты 9-го батальона "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадяра" в Крыму (населенные пункты Межгорье и Курортное).

Среди пораженных целей:

  • ЗРГК "Панцир", нп Феодосия, ТОТ АР Крым (9 бат 414 обр);
  • ЗРК "Оса-АК", нп Водяное, в ТОТ Донецкой обл (6 и 7 бат 414 обр);
  • ЗРК "Бук-М1", нп Багатовка, в ТОТ Запорожской обл (1 отр СБС);
  • база ОТРК "Искандер" в п. Межгорье, ТОТ АР Крым (9 бат 414 обр);
  • база ОТРК "Искандер" в населенном пункте Курортное, ТОТ АР Крым (9 батальон 414-й бригады);
  • нефтебаза "Октябрьское", ТОТ АР Крым (9 бат 414 обр);
  • нефтебаза Глубокий Яр, ТОТ АР Крым (9 бат 414 обр);
  • склад БП 758 цмтз ЧФ РФ (нп Межгорье, ТОТ АР Крым, 413 оп "Рейд");
  • ТПД, мастерская, склад БПЛА "Рубикон", нп Горное, ТОТ Донецкой обл (1 оц СБС) – уничтожено до основания.

"Если что, по болотам – "РОДСТВЕННИКИ из ТУАПСЕ" спичками от Птиц СБС тоже сегодня ночью неосторожно на наливайке игрались, курить соответственно, осентери вам в помощь. Но это отдельная, совместная с другими Силами глубинного поражения СОУ операция. О ней сообщит ГШ", – добавил Мадяр.

Удары СБС: последние новости

Как сообщал УНИАН, 13 апреля украинские дроны нанесли удар по химическому предприятию в городе Череповец Вологодской области РФ. Предприятие "Апатит" в Череповце входит в структуру группы "ФосАгро" и является частью крупного химического кластера. По информации самой компании, оно считается крупнейшим в Европе производителем фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот.

Кроме того, предприятие входит в число ведущих производителей в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.

