Стоит ли ожидать скачков курса доллара и евро: прогноз банкира до 26 апреля

Курс евро в Украине в значительной степени зависит от мировых рынков.

В ближайшую неделю валютный рынок Украины будет сохранять контролируемое равновесие: курс доллара будет колебаться без резких скачков, тогда как евро будет оставаться зависимым от внешних факторов. Ожидаемый диапазон – 43,5–44,25 грн/долл. и 49,5–52 грн/евро. Такой прогноз в комментарии УНИАН озвучил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, наличный рынок, как и раньше, будет ориентироваться на межбанк и не демонстрировать существенных отклонений. Следовательно, резких изменений настроений среди населения или ажиотажа на валюту не ожидается, а сама курсовая динамика будет носить скорее технический характер.

Лесовой отмечает, что на данный момент отсутствуют факторы, которые могли бы существенно расшатать валютный рынок. При отсутствии внутренних или внешних шоков регулятору не придется активно применять валютные интервенции, а рынок имеет все шансы пройти этот период без резких изменений.

В то же время ситуация с евро менее предсказуема. Его курс в Украине в значительной степени зависит от мировых рынков, в частности, от соотношения евро к доллару. Ключевое влияние оказывают геополитические события и ситуация на энергетических рынках.

"Любое обострение войны на Ближнем Востоке, особенно если оно затрагивает нефтяной рынок, сразу влияет на соотношение евро к доллару. Логика довольно проста: Европа гораздо более чувствительна к рискам, связанным с энергоносителями. Если энергетические угрозы усиливаются, цены на нефть идут вверх, инфляционное давление растет, а позиции евро ослабевают", – пояснил банкир.

В качестве примера эксперт привел ситуацию в начале апреля: после скачка цен на нефть до почти 119,5 доллара за баррель курс евро снизился до 1,1575 доллара. Впрочем, уже на следующий день, после снижения цен на нефть, евро вырос до 1,1661 доллара.

Для Украины такие колебания имеют прямой эффект: каждое изменение пары евро/доллар на 0,01 добавляет около 40–50 копеек к курсу евро в гривне.

"Доллар будет оставаться в пределах прогнозируемой динамики, а евро – в зоне внешней чувствительности. Если статус-кво в Украине и мире сохранится, существенных изменений на валютном рынке не произойдет. В таком случае на следующей неделе стоимость доллара ожидается в пределах 43,5–44,25 грн, а евро будет стоить в диапазоне 49,5–52 грн", – считает Лесовой.

По его прогнозу, с 13 по 19 апреля коридоры валютных колебаний составят 43,5-44,25 грн/долл. и 49,5-52 грн/евро (на межбанке) и 43,5-44,5 грн/долл. и 50,5-52 грн/евро (на наличном рынке). Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,65 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,55 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи – 50,29 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 16 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 43,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал также на 15 копеек и составляет 51,85 гривни за евро.

