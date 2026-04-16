Эти знаки Зодиака получат шанс на резкий поворот судьбы в новолуние

В списке есть представители знака Стрелец.

Четыре знака Зодиака смогут особенно ярко проявить удачу и страсть в новолуние 17 апреля 2026 года. Этот лунный цикл запускает мощный шестимесячный период перемен, в котором энергия Овна подталкивает к действиям, смелым решениям и движению вперёд, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Весы

Для Весов активируется сфера партнёрства и близких отношений. В этот период усиливается потребность в честности и прямоте, а также появляется больше смелости в выражении чувств. Вместо ожидания инициативы от других возрастает готовность делать первый шаг. Это время может принести важные эмоциональные решения и новые отношения или переход уже существующих на более серьёзный уровень. Открытость и уверенность в себе становятся ключом к удачным переменам в личной сфере.

Стрелец

У Стрельцов усиливается творческая энергия и стремление к самовыражению. Может появиться новое увлечение или идея, которая полностью захватит внимание. Даже если в начале не будет опыта, интерес окажется сильнее сомнений. Постепенно это направление может перерасти во что-то более значимое – от развития навыков до потенциального источника дохода. Период благоприятен для экспериментов и поиска новых форм самореализации.

Рак

У Раков активируется сфера карьеры и достижений. Возникает ощущение повышенной ответственности, но вместе с этим – рост уверенности и внутренней собранности. Появляются возможности для профессионального продвижения или смены направления. Важно не сомневаться в своих силах и не откладывать решения. Этот период способен укрепить позиции и открыть путь к новым результатам, если действовать уверенно и последовательно.

Телец

Для Тельцов начинается внутренняя перестройка восприятия и мышления. Постепенно уходит внутреннее напряжение, а на его месте появляется больше ясности и уверенности. Меняется отношение к себе и своим целям, что помогает легче принимать решения и двигаться вперёд. Это период внутреннего обновления, который влияет на дальнейшие действия и помогает освободиться от старых ограничений. Со временем становится проще доверять себе и своим желаниям.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака выходят из затяжной "черной полосы".

