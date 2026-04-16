Отключения света в начале апреля вызвало снижение прайс-кэпов, а не погода или атаки, – Кудрицкий

Отключения электроэнергии в начале апреля стали следствием административного снижения прайс-кепов, а не только погодных условий или атак. Об этом заявил экс-глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, решение Нацкомиссии по энергетике относительно предельных цен непосредственно повлияло на баланс системы, ограничив как импорт, так и внутреннюю генерацию.

"Отключения произошли из-за того, что НКРЭКП с 1 апреля установила предельные цены на электроэнергию для небытовых потребителей", – отметил он.

Кудрицкий подчеркнул, что установленные уровни цен оказались ниже себестоимости производства для газовых станций, из-за чего большинство таких мощностей прекратили работу.

В то же время резко сократился и импорт электроэнергии из ЕС, который является критически важным источником покрытия спроса.

"Импорт из ЕС обвалился сразу на 60%, а вместе с газовой генерацией это 15–20% покрытия потребления", – подчеркнул он.

По словам Кудрицкого, в результате рынок потерял значительную часть доступного ресурса, что и привело к отключениям даже при отсутствии сильных морозов или массированных обстрелов.

Ранее член Наблюдательного совета аналитического центра We Build Ukraine Виктория Войцицкая отмечала, что, несмотря на наличие спроса и технических возможностей импорта, решение Регулятора фактически заблокировало доступ к европейской электроэнергии.

Вас також можуть зацікавити новини: