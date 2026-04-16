'Азов' объявил о начале дронной блокады Донецка (видео)

В корпусе отмечают, что все военные объекты на дорогах вокруг города будут уничтожаться.

Все логистические пути вокруг Донецка находятся под контролем дронов Сил обороны Украины. Об этом сообщает в Telegram 1-й корпус Нацгвардии "Азов".

Отмечается, что пилоты ударных БПЛА охотятся на российскую логистику в дальней операционной зоне – дроны держат под контролем все логистические пути вокруг Донецка.

"Зугрес, Андреевка, Старобешево, Горловка, Лисичанск, Донецкая кольцевая – активная работа БПЛА на этих путях свидетельствует о неэффективности российской системы контроля воздушного пространства", – говорится в сообщении.

В "Азове" отмечают, что совсем недавно оккупанты чувствовали себя там в полной безопасности.

"Но отныне все военные цели, которые будут передвигаться по дорогам вокруг Донецка, будут уничтожаться. Безопасного тыла для оккупантов не существует. Спрятаться и защититься – невозможно", – подчеркивает 1-й корпус НГУ "Азов".

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, для ударов по Донецкому аэропорту Силы обороны использовали ракеты ATACMS и SCALP. Там отметили, что целью атаки стало место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника типа "Шахед".

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, комментируя удары Сил обороны по оккупированному Донецку, отметил, что атака осуществлялась западными средствами поражения, которых в Украине дефицит, что свидетельствует о "жирных целях".

По его словам, и ATACMS, и Storm Shadow у нас считаются поштучно, и если их одновременно еще и применили по целям в Донецке, то они действительно того стоили. Он добавил, что Донецк не настолько далеко от линии фронта, чтобы позволять себе разворачивать там какие-то серьезные производства или склады, но оттуда запускают "Шахеды" по Украине.

