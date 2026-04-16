Игнат: Немалая заслуга сбивания ракет – это именно летчики F-16

Украинская противовоздушная оборона продемонстрировала блестящий результат, перехватив 19 из 20 крылатых целей. В то же время, немалая заслуга в сбивании ракет принадлежит именно летчикам F-16.

Вместо привычных ночных налетов враг начал массированно запускать ударные дроны посреди дня, а к вечеру атаковать стратегическими крылатыми ракетами. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, нетипичным оказалось применение ракетного вооружения. Вместо единичных пусков враг к вечеру нанес удар ракетами Х-101 со стратегической авиации и наземными крылатыми ракетами "Искандер-К".

"Уже в дневное время 15 апреля враг продолжил атаки, и было зафиксировано около 200 БПЛА. То есть изменились временные рамки. Если раньше это было только ночью, то сейчас противник применяет это и днем, собственно, те же самые "Шахеды". Другое нетипичное – применение крылатых ракет, потому что противник ранее единично применял "Искандер-К", в частности и "Калибр" днем, но здесь к вечеру летят ракеты Х-101 стратегической авиации, также "Искандер-К", крылатые ракеты наземного базирования летят уже в вечернее время, что, собственно, произошло вчера. 20 таких ракет. Балистика была ночью", – пояснил Игнат.

Однако, как подчеркнул спикер, украинская противовоздушная оборона продемонстрировала блестящий результат, перехватив 19 из 20 крылатых целей.

"Я хочу подчеркнуть, что из 20 - 19 - это отличные показатели, и в этом немалая заслуга именно наших пилотов F-16, которые имеют огромный опыт применения по крылатым ракетам", - заявил он.

В то же время Игнат добавил, что, несмотря на успехи авиации, самой сложной остается ситуация с баллистическим вооружением. Именно российская баллистика, по словам Игната, к сожалению, пробила оборону и привела к ужасным последствиям и масштабным разрушениям сразу в четырех городах – Киеве, Одессе, Харькове и Днепре.

Атаки врага: что говорят эксперты

Как сообщал УНИАН, пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что последние массированные атаки врага – это прежде всего давление на мирное население, чтобы Украина приняла условия РФ на переговорах о мире.

По его мнению, это были геноцидные удары, террористические, поскольку в основном пытались добраться до мест проживания нашего населения:

"Скорее всего, этот удар был именно в таком террористическом геноцидном режиме. Атака, которая сама по себе направлена на давление на население. То есть для того, чтобы заставить украинское общество капитулировать на российских условиях. Впереди визит того же Виткоффа (Стив Виткофф – спецпредставитель США, – ред.), это же мы прекрасно понимаем. Давление идет в этом смысле".

По его словам, чтобы снять это давление, "нужно выходить из переговорных процессов". Свитан добавил, что пока у нас не будет собственной баллистики, россияне будут нас терроризировать, особенно накануне каких-то так называемых мирных переговоров.

