Стратегическая угроза для всех стран: РФ разворачивает систему связи, похожую на 'Старлинк'

Планируется внедрение межспутниковой лазерной связи, которая была разработана и испытана в космосе на спутниках.

Российская компания "Бюро 1440" запустила на орбиту первую серийную группировку из 16 спутников, которые станут основой будущей системы связи "Рассвет". Это стало началом развертывания Россией "старлинкоподобной" системы связи, которая будет представлять стратегическую угрозу не только для Украины, но и для остальных демократических стран во всем мире.

Как пишет портал "Милитарный", заявлено, что сеть будет иметь высокую скорость передачи данных - до 1 Гбит/с на абонентский терминал - при задержках на уровне около 50-70 мс.

Это существенно превосходит по качеству связи решения на основе геостационарных спутников, которые Россия использует сейчас, где задержка может превышать 600 мс, а скорость обычно ограничивается десятками мегабит в секунду.

Отмечается, что спутники будут передавать информацию на наземные станции в двух диапазонах - Ka и Ku, на которые чрезвычайно трудно воздействовать средствами РЭБ и трудно обнаруживать средствами РЭР из-за крайней редкости технических средств, созданных для работы в этих диапазонах.

Спутниковая группировка спроектирована для высоты 800 километров, что выше, чем типичные орбиты спутников Starlink, но ниже орбит спутников OneWeb.

Что говорят эксперты об этой связи

Отраслевые эксперты, опрошенные изданием, считают, что при разработке собственных спутников связи российская компания могла "подсмотреть" определенные решения и архитектуру системы у 36 спутников OneWeb, которые готовились к запуску с Байконура и которые российские власти захватили после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Сеть передачи данных строится с магистральной инфраструктурой, где основную обработку информации осуществляют на Земле - в центрах управления связью и наземных ЦОДах. В то же время спутники выполняют базовые функции обработки данных, в частности конвертацию сигналов и маршрутизацию. В целевой группировке "Бюро 1440" предусмотрена реализация межспутниковой лазерной связи, которую разработали и испытали в космосе на спутниках второй тестовой партии "Рассвет-2", - говорится в материале.

Также эксперты отмечают, что для связи используется стандарт 5G-NTN (non-terrestrial network), обеспечивающий совместимость с гибридными сетями связи, в частности с наземными. Бортовой ретрансляционный комплекс, работающий по этому протоколу, уже прошел орбитальные испытания и осуществил обмен сигналами с Землей.

Глобальная угроза

Абонентские терминалы "Бюро 1440" имеют длину и ширину до 60 см, а массу - менее 15 кг. Пропускная способность каждого терминала составляет до 1 Гбит/с. Разработка создана с учетом российского климата и может работать в диапазоне температур от -40 до +40 °С.

Как и Starlink, российские терминалы созданы на базе технологии активных фазированных антенных решеток (АФАР), что позволяет терминалу автоматически находить спутник, устанавливать и поддерживать с ним связь.

По открытым данным, компания уже завершила разработку базовой версии терминала и готовится к развертыванию серийного производства.

"Стоит готовиться к тому, что противник начнет использовать терминалы, даже в базовом варианте весом 15 килограммов, не только на ударных и разведывательных дронах, созданных на базе БпЛА "Герань-2/3/5" и "Гарпия", но и на крылатых ракетах. Кроме того, учитывая технологическую базу российского предприятия, вполне можно ожидать создания терминалов в формате "мини", пригодных для использования на более мелких разведывательных и ударных дронах", - говорится в материале.

Как РФ заменяет "Старлинки" на фронте

Как сообщал УНИАН, россияне начали оперативно искать возможность заменить "Старлинки" на фронте и частично нашли решение. После блокировки "Старлинков" враг начал поставлять своим военным спутниковые терминалы под названием "Спирит-030".

Ранее специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) рассказывал, что оккупанты пользовались терминалами российского спутникового интернета, которые имеют очень большие антенны - до 90 сантиметров. Это позволяет быстро обнаруживать и уничтожать их. Поэтому на фронт начали поставляться спутниковые терминалы "Спирит-030". Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но переносной. Он работает со специальным геостационарным спутником связи, что позволяет использовать антенны не 90 сантиметров в диаметре, а 30.

Вас также могут заинтересовать новости: