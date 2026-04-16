Украину ожидает массовое закрытие молочных ферм: эксперт оценила масштабы кризиса

К осени ситуация может стать критической.

В Украине уже происходит постепенное сокращение поголовья коров, параллельно растет экспорт крупного рогатого скота за границу. Молочные фермы работают себе в убыток и начнут массово закрываться ближе к лету, причем осенью ситуация в отрасли может стать критической.

Об этом в беседе с УНИАН сообщила заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

"Массовое сокращение поголовья и закрытие ферм мы увидим не раньше мая-июня, когда закончатся корма 2025 года. При такой высокой стоимости полевых работ в 2026 году фермеры примут решение не сеять кормовые культуры, а сокращать поголовье", – говорит УНИАН Жупинас.

Пока значительного сокращения молочных ферм не произошло, поскольку молочники продолжают использовать старые запасы кормов.

"На данный момент положение дел в отрасли остается таким же, как и в конце февраля, до начала войны в Иране. Но к осени ситуация с производством молока может стать критической", – отмечает эксперт.

Эффект подорожания энергоносителей и удобрений из-за войны Трампа на Ближнем Востоке молочники почувствуют примерно через месяц.

"Если уже при нынешней цене кормов, которые выращивались, когда дизель был вдвое дешевле, а удобрения были намного дешевле, цена на молоко с ферм не покрывает себестоимость его производства. Она вырастет на 20–25%, как минимум", – прогнозирует Жупинас.

Большинство фермеров будут принимать решение, рисковать ли и оставаться в этом бизнесе в ожидании лучших цен на свою продукцию, или выходить из него, говорит специалист.

"Рынок готовой продукции не показывает нам восстановления. Молокоперерабатывающие заводы не будут готовы покупать молоко с еще более высокой себестоимостью, потому что цены на готовую продукцию остаются низкими из-за перепроизводства молока в Европе, США", – констатирует она.

Незадолго до начала войны в Иране Елена Жупинас в беседе с УНИАН прогнозировала, что в результате кризиса молочной отрасли Украина может потерять до 20% молочных ферм.

Фермеры уже несколько месяцев вынуждены работать себе в убыток – молокоперерабатывающие заводы предлагают закупочные цены на их продукцию ниже себестоимости. По ожиданиям, кризис затянется до осени.

