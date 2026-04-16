Ищут спасения от войны: российские солдаты массово обращаются к ведьмам, – СМИ

Московская гадалка рассказала, что военных часто интересуют не только вопросы выживания, но и личная жизнь.

На фоне войны в Украине среди российских военных зафиксирован аномальный всплеск интереса к магии и экстрасенсорике, пишет Reuters.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 85% россиян уже имеют опыт магических практик.

По мнению социологов, геополитические вызовы и военные угрозы превратили веру в сверхъестественное в "инструмент психологической защиты". Количество россиян, верящих в магические силы, выросло с трети в 2019 году до почти 50% в 2026-м.

Самопровозглашенная ведьма Наталья Малиновская, которая принимает клиентов в Москве, фиксирует аномальный спрос на свои услуги со стороны солдат. По ее словам, военных часто интересуют не только вопросы выживания, но и личная жизнь – в частности, верность жен, пока мужья находятся на фронте.

"Они связываются со мной, и их много. Невозможно провести ритуал на фронте. Где кто-то может зажигать свечи и как я вообще могу их туда отправить?" – рассказала Малиновская, добавив, что проводит обряды только во время отпусков военных.

Как говорится в отчете оператора кассовых аппаратов ATOL, рынок оккультных товаров переживает настоящий бум:

Спрос на хрустальные шары и амулеты вырос вдвое.

Продажи осиновых кольев для защиты от злых духов подскочили в четыре раза.

Популярностью пользуются черные обсидиановые сферы, которые считаются камнем безопасности.

В то же время Русская православная церковь резко осуждает это явление. Патриарх Кирилл назвал гадания "дьявольской силой" и поддержал идею запрета рекламы оккультных услуг.

"В гаданиях присутствует темная сила. Если чудеса связаны с божественной силой и благодатью, то гадания обладают дьявольской силой", – заявил он в интервью агентству ТАСС.

Церковная пропаганда

Ранее УНИАН писал, что российская церковь превращает погибших оккупантов в "святых". В частности, губернатор Псковской области опубликовал в своем Telegram видео с новыми "иконами", на которых изображены погибшие десантники 76-й дивизии ВДВ РФ.

Речь идет о военных, погибших в 2023 году во время боевых действий в Украине. Эти изображения уже не просто единичные инициативы – их официально разместили внутри одного из православных храмов.

